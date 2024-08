Conference League, l’avversaria della Fiorentina ai Playoff

CalcioWeb

Ferragosto calcistico in giro per il mondo. Nella notte più calda dell’estate si gioca a pallone per completare i turni preliminari delle coppe europee. La Fiorentina presta particolare attenzione a quello che succede in Conference League per scoprire quella che sarà la sua avversaria nei Playoff di fine agosto.

La squadra di Palladino affronterà gli ungheresi della Puskas Academy tra il 22 (andata) e il 29 agosto (ritorno). In palio il pass per la Conference League, torneo che alla Fiorentina è sfuggito 2 volte in finale: nel 2023 contro il West Ham e nel 2024 contro l’Olympiacos.