Al via la Coppa Italia Serie C, dove vedere gli highlights e 2 partite: i dettagli

La Coppa Italia Serie C 2024/2025 parte questo fine settimana con il primo turno eliminatorio e i tifosi potranno godersi una novità: sarà infatti possibile, per la prima volta, vedere sul canale YouTube ufficiale della Serie C gli highlights delle 28 partite in programma. La conferma arriva direttamente dalla Lega di Serie C.

“Sarà un weekend con ben ventotto gare e 56 squadre che si contenderanno un posto nel Secondo Turno Eliminatorio. Tra le partite del sabato, Lecco – Milan Futuro verrà trasmessa in diretta su SkySportCalcio e NOW alle ore 21, mentre domenica sarà il turno Latina – Perugia, live sempre su SkySportCalcio e NOW dalle 20“.