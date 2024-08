Olimpiadi, la dieta di Tamberi al centro delle polemiche: arriva la sua risposta social | FOTO

CalcioWeb

Dopo la finale del salto in alto e i problemi di salute che ha affrontato alle Olimpiadi di Parigi 2024, Gianmarco Tamberi è stato bersagliato sui social con centinaia di commenti non per i suoi salti, ma per la sua dieta, collegando il suo peso alla colica renale sofferta.

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha invitato a lasciare i giudizi ai tecnici, sottolineando la competenza dello staff che segue Tamberi: “Le polemiche sui social sulla magrezza di Gimbo Tamberi? Devono parlare i tecnici, gli scienziati. Tamberi è seguito da persone competenti. Io – ha aggiunto Malagò – non mi sento di dare alcun giudizio, tantomeno negativo, su quello che è successo o fare una correlazione e inviterei la gente a non farlo“.

Dopo più di 48 ore di continui commenti e supposizioni, Gianmarco Tamberi su instagram prova a mettere un freno: “Giusto per dare qualche informazione in più a chi scrive senza informarsi… E’ l’aumento di peso che porta a un maggiore rischio di coliche renali, non la perdita di peso“.