Paura nel calcio, difensore colpito da malore in campo: campionato sospeso | NOME e VIDEO

Momenti di grande paura nel mondo del calcio. Nel corso della partita di Libertadores tra San Paolo e National, il calciatore Juan Izquierdo si è sentito male ed è crollato a terra. Il difensore è caduto a terra a seguito di un’aritmia cardiaca.

“Il calciatore è ricoverato in ospedale. Attualmente è stabile e rimane sotto osservazione”, è stato il primo comunicato del club uruguaiano.

La ricostruzione e la sospensione del campionato

A 5 minuti dal fischio finale, il calciatore ha perso conoscenza, si è accasciato e ha perso conoscenza. La situazione è apparsa subito grave: il calciatore è stato inizialmente soccorso dai compagni fino all’arrivo dell’ambulanza e il trasporto d’urgenza in ospedale.

L’Uruguay ha deciso di sospendere tutte le competizioni calcistiche per il fine settimana. “Data la delicata situazione di salute del calciatore Juan Izquierdo, comunichiamo la nostra decisione di sospendere l’attività calcistica professionistica prevista per questo fine settimana”, ha affermato l’Associazione dei calciatori professionisti in Uruguay.

Mientras Juan Izquierdo era atendido por los médicos, Lucas Moura se acercó al jugador, le tocó los pies y empezó a rezar. pic.twitter.com/DZxfuHkTxX — Nicolás Saavedra (@NicoSaavedra_) August 23, 2024