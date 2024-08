Vince due ori ma si parla solo della querelle familiare: la vicenda assurda dopo le Olimpiadi

CalcioWeb

Le Olimpiadi di Parigi continuano a regalare anche storie curiose. L’ultimo episodio è quello di Carlos Edriel Poquiz Yulo, atleta idolo della Filippine in grado di conquistare due medaglie d’oro nella stessa edizione dei Giochi, nel corpo libero e nel volteggio.

Il 24enne della ginnastica ha fatto discutere anche per lo scontro con sua madre in patria in una vera e proprio telenovela. Il riferimento è alla gestione delle finanze del figlio da parte di Angelica Poquiz-Yulo e la sua disapprovazione per la fidanzata del ginnasta, protagonista di contenuti su TikTok.

Come riporta anche AGI poco dopo il suo secondo trionfo, domenica, è uscita un’intervista radiofonica della madre che si è difesa dalle accuse di sperperare i guadagni del figlio.

Martedì, però, Yulo ha pubblicato un video su TikTok affiancato dalla fidanzata in cui chiede conto alla madre dei premi vinti in passato: “Non li ho mai ricevuti”, si è lamentato. L’atleta ha anche difeso la fidanzata dalle critiche materne.

La replica della madre

La madre si è poi scusata spiegando che “le domande incalzanti” le avevano impedito di pensare. “Ora l’intero Paese aspetta di sapere quale sarà la prossima cosa che ognuno di noi dirà all’altro mentre questa era una questione che doveva restare privata”, ha sottolineato la signora Angelica, “io non sono una madre perfetta e Dio sa che tu non sei un figlio perfetto. Non esiste una famiglia perfetta”.

“La nostra casa è aperta, con i soldi o senza, sei sempre il benvenuto se vuoi tornare”.