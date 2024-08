Dybala, post social nella notte: la ‘Joya’ infiamma i tifosi della Roma | FOTO

CalcioWeb

La Roma non è andata oltre il pareggio all’esordio nella 1ª giornata del campionato di Serie A contro il Cagliari: la sfida dell’Unipol Domus si è conclusa sul risultato di 0-0. La squadra di Daniele De Rossi non ha concretizzato le occasioni da gol in particolar modo con Pellegrini e Dovbyk.

L’ingresso di Paulo Dybala nella ripresa ha permesso ai giallorossi di cambiare passo e una magia dell’argentino non è stata sfruttata al meglio dall’attaccante ucraino.

Il futuro e il post

E’ appena iniziata una settimana decisiva sul futuro della ‘Joya’. Il calciatore argentino è in trattativa con l’Al Qadsiah per un trasferimento immediato in Arabia. Dopo il fischio finale contro il Cagliari, l’ex Juventus è andato insieme ai suoi compagni sotto il settore ospiti: l’argentino è apparso visibilmente commosso e quasi in lacrime.

Dybala continua ad alimentare le speranze dei tifosi. Nella notte la ‘Joya’ ha pubblicato 4 foto con la maglia della Roma con tanto di emoji di un lupo.

