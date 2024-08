Empoli-Monza, che imbarazzo: campo in condizioni pietose e partita da sbadigli | FOTO

CalcioWeb

La Serie A ricomincia con 4 pareggi e punta a un record decisamente inusuale. 10 gol in tre partite, non male come bottino con emozioni annesse in Parma-Fiorentina (1-1), Genoa-Inter (2-2) e Milano-Torino (2-2). Gol importanti, risultati che cambiano a tempo scaduto, upset delle big e chi più ne ha più ne metta. Tranne in Empoli-Monza.

La partita del Castellani è stata la prima cartolina spiacevole della nuova stagione di Serie A 2024-2025. Poco pubblico, poche emozioni, uno scialbo 0-0 che fa il paio con le condizioni del campo. Il terreno di gioco dello stadio empolese, infatti, era in condizioni pessime. “Un campo di patate“, definito da alcuni utenti social. In effetti, l’immagine in calce all’articolo è impietosa.

Condizioni che non hanno, sicuramente, aiutato lo sviluppo del gioco: 1 tiro in porta per parte, 0.91 xG per l’Empoli, 0.46 per il Monza. Due squadre alla ricerca della quadratura migliore e ancora incomplete a livello di roster. La speranza è che di partite come queste ce ne siano sempre di meno in Serie A o, quantomeno, che se lo spettacolo offerto sia ‘povero’, si possa almeno ammirare un campo da gioco degno di questo nome.