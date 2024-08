Europa League e Conference League, i nuovi format: regolamento, fasce e novità

CalcioWeb

Se in Champions League le italiane sono delle outsider, in Europa League e Conference League le squadre della Serie A arrivano fino in fondo ormai da tempo. L’Atalanta ha vinto l’ultima Europa League ed è stata ‘promossa’ in Champions League, eredità che Roma e Lazio proveranno a raccogliere. In Conference League la Fiorentina, dopo le tribolazioni contro la Puskas Academy, proverà a far valere il detto “non c’è due senza tre” inseguendo la terza finale consecutiva, magari con un esito diverso rispetto alle prime due.

Entrambi i tornei, così come accaduto per la Champions League, cambiano format e introducono novità importanti per l’edizione 2024-2025.

I nuovi formati di Europa League e Conference League

Europa League e Conference League seguono l’esempio della Champions League e adottano lo stesso format. Niente più gironi ma classifica unica comprendente le 36 squadre che verranno divise in 4 fasce da 9 squadre ciascuna per l’Europa League e 6 fasce da 6 squadre in Conference League.

Ogni squadra di Europa League affronterà 8 avversarie, 2 per ogni fascia, comprese quelle della propria (a differenza di quanto accadeva in passato). Le partite saranno in gara secca e le squadre verranno affrontate 4 in casa e 4 in trasferta. Per la Conference League ogni squadra affronterà, con le stesse modalità, 6 avversarie, una per fascia.

Al termine delle otto giornate la classifica unica determinerà le posizioni finali e il destino delle squadre: le prime 8 passeranno direttamente alla fase eliminatoria; le squadre dalla 9ª alla 16ª posizione saranno teste di serie nei Playoff e affronteranno quelle della 17ª alla 24ª per gli ultimi 8 posti agli ottavi. Le restanti squadre saranno eliminate. Non ci saranno ‘retrocessioni’ dall’Europa League alla Conference League così come non saranno presenti squadre che dalla Champions League passeranno in Europa League.

Le 4 fasce di Europa League 2024-2025

1ª Fascia

Roma

Manchester United

Porto

Ajax

Rangers

Eintrach Francoforte

Lazio

Tottenham

Slavia Praga

2ª Fascia

Real Sociedad

AZ Alkmaar

Braga

Olympiakos

Lione

Paok

Fenerbahce

Maccabi Tel Aviv

Ferencvaros

3ª Fascia

Qarabag

Galatasaray

Viktoria Plzen

Bodø/Glimt

Union Saint-Gilloise

Dinamo Kiev

Ludogorets

Midtjylland

Malmö

4ª Fascia

Athletic Club

Hoffenheim

Nizza

Anderlecht

Twente

Besiktas

RFS

FCSB

Elfsborg

Le 4 fasce di Conference League 2024-2025

1ª Fascia

Chelsea

Copenhagen

Gent

Fiorentina

Lask

Real Betis

2ª Fascia

Istanbul Basaksehir

Molde

Legia Varsavia

Heidenheim

Djurgarden

Apoel Nicosia

3ª Fascia

Rapid Vienna

Omonia Nicosia

HJK Helsinki

Vitoria Sport Clube

Astana

Olimpia Lubiana

4ª Fascia

Cercle Brugge

Shamrock Rovers

The New Saints

Lugano

Mlada Boleslav

Hearts

5ª Fascia

Petroclub

St. Gallen

Panathinaikos

Backa Topola

Borac Banja Luka

Jagiellonia

6ª fascia

Celje

Larne

Dinamo Minsk

Pafos

Vikingur Reykjavik

Noah