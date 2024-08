Fiorentina, colpo Gudmundsson: le cifre dell’operazione! Il Genoa ha scelto il sostituto

CalcioWeb

La telenovela estiva in salsa islandese è finita. Albert Gudmundsson diventerà presto un calciatore della Fiorentina. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante del Genoa è atteso a Firenze nelle prossime ore per le visite mediche. La Fiorentina e il Genoa hanno trovato l’accordo decisivo per il calciatore sulla base di 8 milioni di prestito oneroso, obbligo condizionato a 17 e 3.5 milioni di bonus. Battuta la concorrenza dell’Inter.

Il Genoa ha scelto il sostituto dell’attaccante islandese. Il ‘Grifone’ ha l’accordo con il Sassuolo per Andrea Pinamonti, il calciatore arriverà in prestito con diritto di riscatto.