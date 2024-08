Fiorentina, De Gea si presenta: “avevo altre offerte”, il retroscena

CalcioWeb

“Per me è un orgoglio vestire la maglia viola, per me è un orgoglio rappresentare Firenze, grazie a tutti“. Con queste parole David De Gea si è presentato in conferenza stampa ai tifosi della Fiorentina.

Il portiere spagnolo ha spiegato perchè ha deciso di prendersi un anno di stop dopo il Manchester United nonostante le offerte ricevute: “non ho giocato ma non sono stato fermo un anno. Sono stato ad allenarmi a Manchester ma anche a Madrid. Ho continuato ad allenarmi perché sapevo che sarei tornato a giocare. Mi sono allenato duramente anche se allenarsi da solo è sempre complicato. Non volevo ritirarmi e quindi non sono stato fermo. Ho passato 12 anni in un club grandissimo come Manchester e il mio cuore sarà sempre lì. Ho ricevuto altre offerte ma per me è stato difficile trovare la motivazione di valutare altre offerte oltre al Manchester quindi ho deciso di prendermi il tempo necessario per valutare. Ho grande voglia di tornare a giocare“.

“Voglio aiutare il club in tutto, vengo qui a dare il 100%, a migliorare la squadra, questo lo prometto. La Serie A è uno dei migliori campionati del mondo, io non vedo l’ora di affrontare tutti. Non dobbiamo pensare a lungo termine, dobbiamo iniziare bene già da Parma. Poi possiamo sognare di vincere qualche trofeo, cercando di centrare tutti gli obiettivi“, ha concluso De Gea.