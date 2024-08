Fiorentina, Gudmundsson si presenta e attacca il Genoa: che bordate!

CalcioWeb

Albert Gudmudsson si presenta alla Fiorentina. L’attaccante islandese costato quasi 30 milioni fra prestito oneroso, obbligo di riscatto e bonus, si prepara ad una stagione entusiasmante con la maglia viola.

”Sono felice e carico per questa nuova avventura, è stata una trattativa lunga ed è un grande onore e non mi metterà pressione essere costato così tanto, darei sempre il 100% anche fossi arrivato gratis. Sono qui per aiutare a vincere, lo meritano la Fiorentina e i suoi tifosi”, sono le prime parole del calciatore.

Le bordate al Genoa e le condizioni fisiche

Gudmudsson non risparmia frecciate. “A Genova non hanno preso bene il mio addio? Sono rimasto un po’ sconvolto dalle dichiarazioni dell’ad Blasquez anche perché con lui ho sempre avuto un buon rapporto – ha replicato il neo viola – Ha detto che mi aveva promesso un milione in più di ingaggio ma non è così, la gente non dovrebbe credere alle fake news”.

Il problema al polpaccio sta rinviando il suo debutto: ”ma spero di essere pronto prima della sosta, se sono qui è anche per Palladino”.

Infine sulla delicata vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto in patria con un’accusa per molestie sessuali: ‘‘il processo sarà settembre ma non avrà impatto su di me, sono sempre rimasto concentrato sulle due cose più importanti della mia vita, la famiglia e il calcio, e sono fiducioso che verrà fatta giustizia e si dimostrerà che sono innocente”.