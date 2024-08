Fiorentina, Palladino preoccupato: la richiesta alla società

CalcioWeb

Non è soddisfatto Raffaele Palladino per la prestazione della Fiorentina nell’andata dei playoff di Conference League contro il Puskas Akademia. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-3 e ha fatto emergere evidenti problemi soprattutto in difesa.

“E’ stata una brutta partenza, bisogna essere realisti. E’ stata una partenza inspiegabile, partire sotto 2-0 e anche sotto il profilo mentale e tecnico. Abbiamo fatto errori tecnici che non vedo nemmeno in allenamento, siamo stati bravi a rimanere in gara. Nel secondo tempo mi è piaciuto l’atteggiamento di squadra, mi è piaciuto lo spirito di squadra ma abbiamo subito gol su piazzato ma non esiste prendere un gol così”.

Poi un chiaro messaggio alla dirigenza sul calciomercato: “abbiamo una squadra in costruzione, tanti giocatori sono arrivati alla spicciolata. Quarta è arrivato quindici giorni fa, Amrabat dopo, Colpani pure. Tanti giocatori sono arrivati da poco, affrontiamo squadre che sono molto più avanti di noi ma non deve essere un alibi. Chiedo ai ragazzi di metterci qualcosa in più, alla società di darmi una mano ma questo è un dato di fatto”.