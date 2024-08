Formula 1, Norris fa la pole al GP d’Olanda: sconfitto in casa Verstappen! La griglia di partenza

CalcioWeb

La McLaren arrivava in Olanda carica di aggiornamenti, mirati a battere RedBull e dominare i prossimi gran premi. Alla fine, come accade da più di un anno, gli upgrade del team papaya funzionano, poi Norris completa l’opera conquistando una pole in Olanda con ampio margine sui rivali.

Domani sarà una gara molto accesa, Verstappen ovviamente darà il massimo per regalare ai tifosi il successo, Piastri vuole bissare il successo dell’Ungheria e non dimentichiamoci di Russell. Sulla carta McLaren resta favorita.

Super lavoro per Albon e Gasly, entrambi in Q3 con auto di bassa classifica. Soffre molto la Ferrari: Sainz prova le gomme soft per la prima volta in qualifica e gli svantaggi si vedono tanto da rimanere escluso in Q2. Mentre Leclerc tira fuori il massimo, prendendo una terza fila insperata. Anche domani sarà una giornata dura per il tema di Maranello.

La griglia di partenza

1ª Fila: 1. Norris 2. Verstappen

2ª Fila: 3. Piastri 4. Russell

3ª Fila: 5. Perez 6. Leclerc

4ª Fila: 7. Alonso 8. Albon

5ª Fila: 9. Stroll 10 Gasly

6ª Fila: 11. Sainz 12. Hamilton

7ª Fila: 13. Tsunoda 14. Hulkenberg

8ª Fila: 15. Magnussen 16. Ricciardo

9ª Fila: 17. Ocon 18. Bottas

10ª Fila: 19. Zhou 20. Sargeant