Furlani è la più giovane medaglia dell’atletica azzurra degli ultimi 100 anni: “bronzo incredibile”

E’ delirio per Mattia Furlani alle Olimpiadi di Parigi 2024: il giovane azzurro ha conquistato la medaglia di bronzo nel lungo. Per la seconda volta l’Italia grazie al bronzo di Mattia Furlani va sul podio nel salto in lungo maschile alle Olimpiadi, a quarant’anni dal bronzo di Giovanni Evangelisti.

Ed è la più giovane medaglia dell’atletica azzurra degli ultimi 100 anni: nel 1920 due ori di Ugo Frigerio e nel 1912 il bronzo dell’altro marciatore Fernando Altimani, entrambi a diciotto anni di età.

Le parole di Furlani

“Mi sono stufato di piangere, sennò sembra che sono un ‘piagnone’…. E’ stato incredibile, ci ho creduto fino alla fine, questa è stata l’emozione più grande avuta nella mia vita. Grazie a tutti, chi ha supportato il mio percorso. Questa medaglia è tanto loro quanto mia”. Lo ha detto l’azzurro Mattia Furlani, alla Rai.