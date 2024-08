Germania, l’annuncio di Neuer: il portiere pubblica un VIDEO sui social

CalcioWeb

Manuel Neuer ha annunciato l’addio alla nazionale tedesca. La conferma è arrivata dal diretto interessato attraverso un video pubblicato sui social.

“Mercoledì ho comunicato la mia scelta a Julian Nagelsmann. Dopo lunghe e intense discussioni con la mia famiglia e i miei amici, ho deciso di concludere la mia carriera in nazionale”, sono le prime parole del portiere.

“Tutti quelli che mi conoscono sanno che questa decisione non è stata facile per me –sottolinea il 38enne portiere del Bayern Monaco-. Mi sento molto bene fisicamente, sarei stato anche interessato ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Allo stesso tempo, sono convinto che ora sia il momento giusto per fare questo passo e concentrarsi completamente sul Bayern in futuro“.

Con la Nazionale ha collezionato 124 presenze dall’esordio nel 2009 vincendo il titolo mondiale in Brasile nel 2014.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Neuer (@manuelneuer)