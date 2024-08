MotoGP, Bagnaia domina in Austria! Vittoria schiacciante contro Martin e Bastianini

CalcioWeb

Ancora una volta, come nella Sprint Race, non ce n’è per nessuno. Bagnaia fa un altro sport da tutto il weekend nel GP dell’Austria. Bellissimo l’inizio gara nella sfida con Martin per la prima posizione, importantissima per gestire nel modo corretto la pressione della gomma anteriore. Poi un ritmo insostenibile per tutti, ci ha provato Martin nei primi giri, ma ha dovuto cedere, regalando a Pecco un altro successo in stagione.

Chiude il podio Enea Bastianini, che fa il suo dopo un weekend difficile fin dagli inizi. Sbaglia in partenza M. Marquez, che non attiva i due abbassatori e si ritrova coinvolto in un contatto con Franco Morbidelli, dopo una bella rimonta, lo spagnolo chiuderà 4º. Top 5 importantissima per Brad Binder sulla KTM, nel circuito di casa del team.

Ora Bagnaia è leader del mondiale con 5 punti di vantaggio su Martin, prova a rimanere attaccato Bastianini, mentre sembra ormai fuori dai giochi M. Marquez.

La classifica piloti di MotoGP dopo il GP dell’Austria

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 275 Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 270 Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 214 Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 190 Maverick Viñales (Aprilia Racing) 139 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 128 Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 125 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 113 Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 104 Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 98 Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 73 Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 73 Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 55 Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 49 Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 46 Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 47 Johann Zarco (Honda LCR) 14 Joan Mir (Repsol Honda Team) 13 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 12 Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 11 Alex Rins (Monster Yamaha Team) 8 Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7 Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) 6 Luca Marini (Repsol Honda Team) 2