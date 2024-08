Hachim Mastour pronto al ritorno in Italia: due club sul fantasista ex Milan

CalcioWeb

Hachim Mastour potrebbe far ritorno in Italia. Il fantasista marocchino, cresciuto nelle giovanili del Milan e visto in Italia con le maglie di Reggina e Carpi, risulta attualmente svincolato dopo una doppia esperienza in Marocco e potrebbe aver attirato l’interesse di due squadre di Serie C.

Negli ultimi giorni, infatti, Ascoli e Feralpisalò avrebbero fatto dei sondaggi per capire la reale fattibilità dell’operazione che riporterebbe in Italia Hachim Mastour. Il calciatore, in una recente intervista a “Milan News” dei giorni scorsi ha aperto al possibile ritorno: “sono stato in Marocco, giocando prima in Serie B nella squadra della città d’origine di mia madre (Renaissance Zemamra): ero il capitano della squadra, abbiamo vinto il campionato. Successivamente ho giocato nel massimo campionato, per la squadra del Re (Union Touarga). Mi sono trovato molto bene, mi porto nel mio bagaglio personale tante cose.

Ho imparato molto a livello di gruppo e appreso nuove dinamiche di gioco. A livello ambientale poi ho scoperto il Paese d’origine dei miei genitori, imparato bene la lingua araba. A Malaga del resto avevo imparato lo spagnolo e in altre esperienze estere l’inglese. Per me è stato un ulteriore arricchimento.

Ho avuto delle richieste dagli Emirati Arabi. Personalmente vorrei tornare nel campionato italiano che per me è il più importante. Sogno di realizzarmi in questo Paese dove sono nato, cresciuto e di cui sono innamorato“.