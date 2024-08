L’Inter presenta la terza maglia per la stagione 2024/2025: spunta una data sul colletto | VIDEO

CalcioWeb

L’Inter presenta la terza maglia per la stagione 2024-25. Il progetto narrativo per il lancio del terzo kit prende il nome di ‘Together We Rise’ di Nike realizzata per il lancio delle collezioni legate ai terzi kit della stagione 2024/25, che unisce l’identità, la storia e la community di ciascun Club e celebra il movimento calcistico femminile.

I dettagli

Ispirato nel design all’architettura di Milano, il terzo kit sfoggia una palette di colori audaci e rende omaggio agli artisti e ai designer della città che sono andati controcorrente proponendo uno stile inusuale.

L’inner pride all’interno del colletto celebra ulteriormente la squadra femminile dell’Inter, con l’anno di fondazione del Club, il 1908, abbinato al 2018, anno di fondazione ufficiale dell’Inter Women.

Il doppio Swoosh verticale, posizionato speculare allo stemma del Club, simboleggia la crescita del calcio femminile, mentre la tecnologia Dri-FIT ADV, la più avanzata di Nike per l’abbigliamento ad alte prestazioni, fornisce rinforzo, mobilità e traspirabilità dove serve di più.

La maglia, che nella versione maschile presenterà inoltre lo scudetto sul petto, vede l’esordio di Gate.io sulla sleeve, oltre a Betsson.sport sul front e Upower sul retro.

Il terzo kit Inter 2024/25 sarà in vendita a partire dal 12 settembre sull’Online Store ufficiale store.inter.it, su nike.com e negli Inter Store Milano, Inter Store Castello e Inter Store San Siro, nel Nike store di Milano Corso Vittorio Emanuele, Nike Milano Loreto e Nike Store Roma Via del Corso e dal 19 settembre presso i rivenditori autorizzati.

