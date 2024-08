Italia, Olimpiadi di gioie e dolori: oggi due record, 6 medaglie e altri 5 maledetti quarti posti. Il medagliere e le statistiche

CalcioWeb

Giornata storica quella del 9 agosto 2024 per l’Italia alle Olimpiadi: con sei medaglie conquistate, la Nazionale azzurra batte il record di tutti i tempi (almeno recenti) dei Giochi Olimpici. Almeno dal 2000, infatti, e cioè da quando riusciamo a rimediare i dati storici giornalieri, non era mai successo che l’Italia riuscisse a salire sul podio ben sei volte in un solo giorno: il precedente record era di 5 medaglie in un giorno, toccato due volte a Londra nel 2012, una volta a Rio de Janeiro nel 2016 e una volta a Tokyo nel 2021 con un oro, un argento e tre bronzi il 5 agosto 2021.

Oggi gli azzurri si sono superati: un oro, un argento e ben 4 bronzi, in gran parte inattesi. Abbiamo già raccontato la storica impresa di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini che hanno vinto l’Americana di Ciclismo su pista, la medaglia d’oro più bella ed emozionante di tutta l’Olimpiade per l’Italia. In serata è arrivato anche lo straordinario argento di Nadia Battocletti nei 10 mila metri di corsa (Atletica): lei, come Chiara Consonni nel Ciclismo, neanche doveva disputarla questa finale, e invece sul rettilineo finale ha lottato persino per l’oro. E anche lei, come Chiara Consonni, dopo l’arrivo non ci credeva. Abbiamo raccolto le immagini più belle che dicono tutto:

I quattro bronzi sono quelli di Antonio Pizzolato nel sollevamento pesi, Sonia Raffaeli nella ginnastica ritmica, Simone Alessio nel taekwondo e Andy Diaz nel salto triplo.

I grandi rimpianti e il record di cinque quarti posti in un solo giorno!

Un risultato eccezionale, certo, ma non mancano i rimpianti. Già tra i medagliati. Per Simone Alessio, campione del mondo in carica, e Sofia Raffaeli, qualificata ieri con il miglior tempo, l’ambizione mai nascosta era l’oro. Partivano con i favori del pronostico, e invece si devono accontentare di un terzo posto che comunque vale tantissimo alle Olimpiadi dove raggiungere il podio è molto più difficile rispetto a tutte le altre competizioni di routine stagionale.

I rimpianti più grandi, però, arrivano dai quarti posti: l’Italia aveva già il numero più alto di piazzamenti ai piedi del podio in quest’edizione dei Giochi Olimpici, ma oggi ha battuto un record mai visto centrando altri cinque quarti posti (e un ulteriore quinto posto) in un solo giorno, tra l’altro nello stesso giorno in cui ha conquistato sei medaglie. Medaglie giornaliere, quindi, che per un soffio potevano essere 11! E’ chiaro il livello di sfortuna? Sì, sfortuna, perchè quando arrivi quarto alle olimpiadi è questione di millesimi di secondo, di centimetri di spazio, di dettagli legati a casualità.

Che la giornata partisse nel segno del quarto posto si era capito subito con la 10 chilometri di nuoto di fondo nella Senna, la gara di Paltrinieri. Il nostro campione era super favorito per l’oro, e c’era la speranza di portare due azzurri sul podio con Domenico Acerenza. Paltrinieri, invece, è finito nono mentre Acerenza era terzo a pochi metri dal traguardo ma è stato beffato da un rivale ungherese allo sprint, chiudendo quarto per sei decimi di secondo. Sei decimi di secondo dopo 10 chilometri di nuoto nella Senna: è chiaro cosa significa?

Nel corso della giornata sono arrivati quarti Chiara Pellacani nei tuffi, Riccardo Pianosi nel kite, l’Italia della Pallavolo maschile che ha perso la “finalina” per il bronzo con gli USA e poi, soprattutto, in serata, la delusione più grande, quella della staffetta 4×100. Delusione non certo per il risultato finale: avere l’Italia tra le squadre più veloci del mondo è una rarità assoluta e fino a tre anni fa, non avremmo mai firmato per un risultato del genere non perchè scontenti ma perchè non ci avremmo mai neanche potuto pensare. Nessuno ci avrebbe mai neanche chiesto se volessimo firmare qualcosa di questo livello. Invece a Tokyo abbiamo vinto la medaglia d’oro e oggi abbiamo sfiorato il bis: l’Italia è arrivata quarta a sette centesimi di secondo dal bronzo e un decimo di secondo dall’argento, beffata nel finale perchè fino a 80-70 metri dal traguardo i nostri erano primi su tutti. Che peccato! Ma che grandissima emozione ci hanno regalato i nostri straordinari ragazzi della corsa!

Tra i piazzamenti più importanti, da segnalare anche Carlo Tacchini, quinto nella finale della canoa singola: adesso l’Italia ha 24 quarti posti in questi Giochi Olimpici, record assoluto (nessun’altra Nazione ne ha così tanti), 16 quinti posti e 15 sesti posti. E’ chiaro cosa significa, che oltre alle 36 medaglie già conquistate, abbiamo altri 40 atleti che le hanno sfiorate per un soffio tra quarti e quinti posti? Sarebbero bastati la metà di quarti posti sul podio per raggiungere posizioni mai viste nel medagliere.

Il medagliere: la situazione attuale

Se consideriamo la classifica tradizionale, quella basata sulle vittorie (medaglie d’oro), l’Italia è decima con un successo in meno della Germania, due in meno di Corea del Sud e Paesi Bassi, tre in meno di Gran Bretagna e Francia e quattro in meno del Giappone. Se consideriamo invece il numero totale di medaglie ottenute, l’Italia è addirittura sesta a parimerito con il Giappone, di gran lunga superiore a Germania, Paesi Bassi e Corea del Sud.

Da considerare che l’Italia ha già la certezza matematica di un’altra medaglia, d’oro o di argento in base al risultato della finalissima della Pallavolo femminile (domenica Italia-USA). Ma nel weekend ci sono tante altre grandi occasioni per migliorare il bottino e superare il totale da record di 40 medaglie di Tokyo 2021. Intanto abbiamo già superato gli ori e gli argenti di tre anni fa (quando il finale fu 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi). Con 12 medaglie d’argento, abbiamo pareggiato il record assoluto di Rio de Janeiro 2016 e Los Angeles 1932: se ne vinciamo un altro, sarà record assoluto di argenti in un’olimpiade. Mentre per raggiungere il record di ori, bisogna vincerne altri tre: il record assoluto è di Los Angeles 1984. Non è facile, ma neanche impossibile. Il record di bronzi è 20 e di medaglie è 40, entrambi segnati tre anni fa a Tokyo 2021. Questi numeri dimostrano la grande Olimpiade dell’Italia a Parigi, ma che peccato per quella grande sfortuna nei piazzamenti. Altrimenti staremmo già parlando oggi di una missione storica oltre la singola impresa di uno sport, ma di tutto un movimento nel proprio complesso. Un movimento che, evidentemente, è in piena salute. Quando sono millesimi e centimetri a fare la differenza, non si può mettere in discussione la bontà del lavoro che ha portato a questi livelli. Con la voglia di migliorarsi ancora.

Le medaglie e i piazzamenti dell’Italia a due giorni dalla fine delle Olimpiadi di Parigi 2024:

Oro: 11

Argento: 12

Bronzo: 13

Totale Podi: 36

Quarti posti: 24

Quinti posti: 16

Sesti posti: 15