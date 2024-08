Juventus, si vede già la mano di Thiago Motta! Grande prestazione e tris al Como

CalcioWeb

Inizio con il botto per la Juventus di Thiago Motta. I bianconeri sono stati protagonisti di una bella vittoria nella 1ª giornata del campionato di Serie A contro il Como e le indicazioni per il tecnico ex Bologna sono state interessanti. Al termine del primo turno sono 4 le squadre a punteggio pieno: Lazio, Atalanta, Verona e proprio Juventus.

La sfida dell’Allianz Stadium si è conclusa sul risultato di 3-0. Mossa a sorpresa nell’11 titolare dei padroni di casa: in attacco spazio a Samuel Mbangula e solo panchina per Douglas Luiz. Passano 23 minuti ed proprio il 20enne a siglare il vantaggio con una bella azione personale.

Nei secondi finali Weah sigla il raddoppio con un tiro potente. Dusan Vlahovic trova il tris ma il gol viene annullato per fuorigioco millimetrico. Nel finale la squadra di Thiago Motta controlla per il definitivo 3-0 di Cambiaso. La Juventus c’è, in attesa degli ultimi colpi di calciomercato.