Juventus, brutte notizie: infortuni per Weah e Thuram, i tempi di recupero

La Juventus è stata protagonista di un esordio di altissimo livello in Serie A contro il Como ma le ultime ore sono state condizionate dagli infortuni di Weah e Thuram. I dettagli sono stati svelati proprio dal club bianconero.

“A seguito dei problemi muscolari accusati nel corso della partita di ieri sera, questa mattina Khephren Thuram e Timothy Weah sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato per il primo una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra e per il secondo una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per entrambi sono previsti nuovi esami tra circa 10 giorni”.

Certe le assenze dei calciatori nella trasferta contro l’Hellas Verona, a rischio anche il big match contro la Roma.