Juventus-Koopmeiners, è bufera! Ziliani e Pistocchi: “bianconeri scorretti, calciatore da squalifica”

“Non vuole più allenarsi con noi”, sono state le pesanti dichiarazioni dell’allenatore Gasperini con riferimento al comportamento di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese ha messo l’Atalanta con le spalle al muro e la cessione è inevitabile.

L’idea dei nerazzurri era quella di bloccare il trasferimento del calciatore ex Az dopo il brutto infortunio di Scamacca. La volontà del calciatore ha ribaltato le convinzioni dell’Atalanta e l’addio è sempre più probabile. La Juventus ha rilanciato l’offerta a 55 milioni di euro e la fumata bianca è vicinissima.

Le accuse ai bianconeri e al calciatore

Il comportamento del calciatore ha scatenato le reazioni e le critiche. “Caso Koopmeiners: a sei giorni da Atalanta-Real Madrid, la Dea viene mutilata dalla Juventus che Gravina salvò per il suo “straordinario brand” (ancora grazie!) Solo l’osceno calcio italiano di oggi e i suoi inetti e indegni dirigenti possono assistere senza battere ciglio al vergognoso scandalo del calciatore olandese spinto da Madama ad ammutinarsi contro il proprio club come Cannavaro e Ibra ai tempi di Moggi – Dopo 117 anni di storia, la Dea sfiderà il Real Madrid privata del suo miglior giocatore per il comportamento scorretto di un club italiano”, scrive sui social il giornalista Paolo Ziliani.

Sulla stessa linea anche Maurizio Pistocchi: “secondo Gasperini il giocatore “avrebbe un accordo con i bianconeri” cosa vietata dal Regolamento-art.16 comma 5. che proibisce di contattare giocatori sotto contratto prima degli ultimi 6 mesi antecedenti la data di scadenza del contratto stesso

2. “Rifiuta di allenarsi e giocare” Il calciatore può essere multato e deferito e rischia una lunga squalifica

3. “L’ Atalanta è ricattata” parole pesantissime e inchiesta della Procura Federale ineludibile”.