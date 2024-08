Juventus, è il ‘Koopmeiners Day’! L’Atalanta accetta l’offerta: ora all in sull’esterno

CalcioWeb

Il 27 agosto 2024 sarà ribattezzato il ‘Koopmeiners Day‘ per i tifosi della Juventus. Dopo un corteggiamento durato un’estate intera, fatto di rilanci e controrilanci, freddezza nei rapporti e brusche fiammate, l’Atalanta ha deciso di accettare l’ultima offerta dei bianconeri. Secondo Sky Sport si parla di 52 milioni cash più 6-7 di bonus. Una cifra vicina ai 60 milioni richiesti dai nerazzurri.

Operazione che, nonostante le tempistiche dilatate, appariva ormai chiusa da tempo visto il mercato dispendioso dell’Atalanta che necessitava di una cessione di livello per dare respiro alle proprie casse. Domani previste le visite mediche del calciatore che completerà un centrocampo invidiabile con Thuram e Douglas Luiz.

Juventus su Sancho: la situazione negli ultimi giorni di mercato

E non è finita qui. Una volta chiuso Teun Koopmeiners la Juventus punterà tutto sull’esterno. Jadon Sancho, non è un segreto, è il profilo che fa gola maggiormente ai bianconeri che hanno in tasca il sì del calciatore. L’esterno inglese è fuori dai piani del Manchester United che però vuole 40 milioni cash per liberarsene definitivamente. Una cifra che, al netto delle ingenti spese di mercato, la Juventus non può mettere sul piatto. Almeno, non subito.

Difficile che qualche cessione dell’ultimo minuto regali il budget necessario, più facile che Giuntoli provi a strappare un prestito con eventuale forma di pagamento (obbligo o diritto) legata alla prossima estate. Da limare anche la questione relativa all’ingaggio del calciatore che percepisce 8 milioni di euro, decisamente fuori portata per le casse della ‘Vecchia Signora’ che vorrebbe un aiuto dagli inglesi.

Intanto, è ufficiale l’arrivo di Francisco Conceicao dal Porto: operazione in prestito secco oneroso da 10 milioni complessivi, bonus compresi. Ai bianconeri una possibile corsia preferenziale per un acquisto definitivo nel 2025.