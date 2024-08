Juventus, un altro talento dalla Next Gen: ufficiale il rinnovo di Daffara

CalcioWeb

La Juventus continua a programmare il futuro e nuovi talenti sono pronti ad affacciarsi in prima squadra. Il portiere della Next Gen Giovanni Daffara ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2028. Lo annuncia il club bianconero con una nota sul proprio sito ufficiale.

“Giovanni Daffara, giovane e talentuoso portiere della Next Gen bianconera, rinsalda il suo rapporto con la Juventus, rinnovando il contratto fino a giugno 2028. Il classe 2004 è stato scovato da ragazzo dalla Juventus, crescendo nei settori giovanili bianconeri e riuscendo a mettersi in mostra anche con la Primavera – conquistando così l’opportunità di fare l’esordio tra i professionisti.

Da quel 12 marzo 2023, con la prima gara in carriera con la Juventus Next Gen, Daffara è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare in squadra – collezionando nell’ultimo anno e mezzo ben 49 presenze tra Serie C e playoff, in cui è spesso risultato decisivo con le sue parata”.