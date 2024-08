CalcioWeb

In casa Juventus un argomento caldissimo è quello legato al futuro di Federico Chiesa: l’attaccante non rientra più nei piani dei bianconeri ma le trattative di calciomercato non decollano.

Sui social è arrivato un messaggio criptico. Il classe 1997 infatti ha pubblicato una foto di una sua esultanza con la maglia della Juve accompagnata da due pallini, uno bianco e uno nero.

E, tra i “mi piace” al post, è spuntato quello del compagno Dusan Vlahovic.