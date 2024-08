Juventus, retroscena Sancho: sì già da gennaio ma Allegri bloccò tutto

CalcioWeb

Jadon Sancho è vicinissimo alla Juventus… di nuovo. Eh sì, perchè già nei mesi scorsi l’esterno del Manchester United è stato a un passo dal vestire di bianconero. L’attuale trattativa estiva è solo un déjà vu di quanto accaduto nel mese di gennaio. Il retroscena lo svela “La Gazzetta dello Sport”.

Secondo la ‘Rosea’, la Juventus si era mossa già nello scorso mercato di riparazione puntando l’esterno inglese. Incassato il sì del calciatore e convinto il Manchester United al prestito, la strada sembra in discesa ma… Max Allegri disse no.

Il tecnico livornese non voleva stravolgere gli equilibri della rosa a metà stagione, soprattutto visti i risultati fino a quel momento ottenuti con la Juventus che stava tenendo il passo dell’Inter in un temporaneo testa a testa. Com’è andata a finire lo sappiamo tutti: scontro diretto Inter-Juventus dominato dai nerazzurri a fine mese, bianconeri in crisi totale e Sancho al Borussia Dortmund.

Calciomercato Juventus: si tratta con il Manchester United

La Juventus torna alla carica per Sancho nella sessione estiva di calciomercato. Questa volta dalla panchina non arriverà alcun no, Thiago Motta apprezza parecchio il calciatore e il suo 4-2-3-1 lo valorizzerebbe più del 3-5-2 di Allegri. Il Manchester United però è un osso duro con il quale trattare: la proposta di un prestito oneroso a 6 milioni con la partecipazione a metà dell’ingaggio del calciatore (circa 5 milioni) non ha convinto i Red Devils. Serve un rilancio per stringere i tempi, alla chiusura del calciomercato mancano appena 2 giorni e mezzo.