Juventus, la terza maglia svelata da un testimonial d’eccezione | FOTO e VIDEO

Sui propri canali ufficiali, la Juventus, in collaborazione con Adidas, ha presentato la terza maglia da gioco per la stagione 2024-2025. Ad indossare la casacca bianconera, come testimonial d’eccezione, è lo storico numero 10 bianconero, Alessandro Del Piero.

Con lui e Zidane, in rappresentanza del Real Madrid, altre 3 leggende del calcio: Rio Ferdinand per il Manchester United, Vieira per l’Arsenal e Schweinsteiger del Bayern Monaco

“Nera come diventa la notte, dorata come brilla il nostro futuro” recita lo slogan. Nel comunicato del club, si legge invece: “Eleganza senza tempo, per una maglia che continua la nostra ideale esplorazione dello spazio, questa volta in un magnifico cielo notturno. Oggi, 12 agosto, Juventus e adidas lanciano il Third Kit 2024/25 che, continuando il tema di questa stagione per tutte le divise, trae spunto dal riflesso della luna nella volta celeste. Una sofisticata tavolozza di colori notturni in sfumature blu navy con dettagli raffinati dorati e un motivo tonale su tutta la maglia caratterizzano la divisa, che presenta un elegante colletto a polo ed è adornata con una scritta dorata ‘Juventus’ sul retro del collo. Un viaggio non solo nello spazio, ma anche nel tempo: il logo Icon della Juventus è in questo caso sostituito dalla silhouette dorata della zebra della Juventus, a ricreare le atmosfere degli anni ’80.”

