La Lazio presenta la seconda maglia: il giallo è il colore dominante | FOTO

Si avvicina l’inizio della nuova stagione e la Lazio continua la preparazione agli ordini di mister Baroni. Il club biancoceleste e Mizuno hanno presentato il nuovo kit da trasferta per la stagione 2024-2025.

Concept della nuova maglia, gialla, è l’iconico slogan “Unica Fede, Unica Passione”, applicato in ideogrammi nipponici sul retro della maglia, sotto il colletto. Sulla parte anteriore campeggia la scritta S.S. Lazio, in rilievo tono su tono, realizzata ed inserita all’interno di un modello geometrico, che omaggia i look anni ottanta. Sul cuore, come sempre, lo stemma della Lazio, a sinistra il logo Mizuno.

Impegno per la Sostenibilità

La produzione sostenibile e la riduzione dell’impatto di carbonio sono punti fermi per Mizuno e Lazio: i due brand lo ribadiscono con questo nuovo kit, realizzato in poliestere 100% riciclabile, mantenendo tuttavia elevati standard di traspirabilità e qualità.

Il nuovo kit è disponibile fin da subito negli store ufficiali Lazio Style 1900 del club, sullo store online laziostylestore.com e presso i rivenditori autorizzati Mizuno e su mizuno.com. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.