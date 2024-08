Primi 3 punti, preziosissimi, per il Lecce: 1-1 fra Bologna ed Empoli | CLASSIFICA

CalcioWeb

Dopo il successo dell’Inter sull’Atalanta di ieri sera, il sabato di Serie A si apre con una squadra che occupa l’ultimo punto in classifica proprio a causa delle sconfitte contro Atalanta e Inter. Ma il Lecce, dopo i 90′ di quest’oggi, l’ultimo posto non lo occupa più. Vittoria eroica quella dei salentini che resistono in 10 per tutto il secondo tempo (rosso a Dorgu) e portano a casa tre punti preziosissimi grazie al gol di Krstovic e alla clamorosa traversa colpita da Viola da posizione invidiabile. Male il Cagliari che non sfrutta l’uomo in più e nemmeno la ghiotta occasione finale con il suo numero 10.

Il Bologna rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria. I rossoblu vanno subito in vantaggio con Fabbian ma si fanno riprendere da Gyasi al secondo gol consecutivo dopo quello siglato alla Roma. Bologna che sale a quota 2 punti, Empoli con già 5 punti raccolti in 3 gare e un invidiabile 4° posto in classifica.

Classifica Serie A

Inter 7 Torino 7 Juventus 6 Empoli 5 Genoa 4 Udinese 4 Parma 4 Lazio 3 Napoli 3 Verona 3 Atalanta 3 Lecce 3 Fiorentina 2 Cagliari 2 Bologna 2 Milan 1 Roma 1 Monza 1 Como 1 Venezia 1