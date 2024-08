Lukaku, accoglienza da rockstar a Napoli! E “chi non salta juventino è!” | VIDEO

CalcioWeb

A Roma avevano vandalizzato le auto fuori dall’aeroporto, a Napoli la situazione è stata, almeno da quanto si apprende dai primi resoconti, decisamente più tranquilla. Cosa ha accomunato le due accoglienze per Romelu Lukaku? Il fiume di persone presenti. Diverse centinaia sotto l’Hotel Parker’s di Corso Vittorio Emanuele a Napoli per dare il benvenuto a Romelu Lukaku, accolto come una vera rockstar.

Telefoni pronti a immortalare il momento, telecamere e fotografi di stampa e tv, tantissimi tifosi in festa. L’arrivo del var nero, in stile hollywood, viene accolto da un tripudio di applausi. Parte il coro: “chi non salta juventino è!“, poco dopo seguito da quello con il nome del calciatore che scende dal mezzo e saluta da lontano. Successivamente Lukaku sale sulla terrazza e saluta i tifosi del Napoli che non aspettavano altro per tributargli l’ennesima ovazione.

Romelu #Lukaku è arrivato all’Hotel Parker’s di Corso Vittorio Emanuele. Una folla di tifosi ha accolto il centravanti belga. @salv_amoroso pic.twitter.com/MQlLh7a3YQ — Napoli Report (@Napoli_Report) August 28, 2024