Lutto nel calcio, morto calciatore colpito da arresto cardiaco in campo

Il calciatore uruguaiano Juan Izquierdo del Nacional di Montevideo, è morto martedì sera a San Paolo (Brasile).

Izquierdo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso giovedì dopo essersi accasciato in campo all’83’ della partita tra il San Paolo e il suo Nacional di Coppa Libertadores. Il difensore era stato vittima di un’aritmia che gli aveva causato un arresto cardiaco.

A darne la notizia è stato il suo club, il Nacional: “Con il dolore più profondo e l’impatto nel cuore, il Nacional Football Club annuncia la morte del nostro amato giocatore Juan Izquierdo. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia, amici, colleghi e parenti. Tutto il Nacional è in lutto per la sua perdita irreparabile. RIP, Juan, sarai con noi per sempre“.