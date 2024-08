Lutto nel mondo del calcio: è morto l’ex allenatore Daum

CalcioWeb

Il calcio piange la morte di Christoph Daum, ex allenatore tedesco protagonista sulla panchina del il Bayer Leverkusen dal 1996 al 2000: è morto all’età di 70 anni a causa di un cancro ai polmoni. Lo ha annunciato domenica mattina la Lega Calcio Tedesca (DFL).

“Il calcio tedesco è in lutto per la morte di Christoph Daum. L’ex allenatore campione di Germania è morto all’età di 70 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro”, ha spiegato la DFL in un comunicato pubblicato sul suo sito web.

Il commento del presidente della Federcalcio tedesca

“Christoph Daum ha lasciato un segno significativo nel calcio tedesco. È stato un pioniere del gioco moderno e, quando si trattava di calcio, è stato combattivo e appassionato fino alla fine”, ha commentato il presidente della Federcalcio tedesca (DFB), Bernd Neuendorf.