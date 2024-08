Messina, Sciotto riconosce gli errori e lancia un appello ai tifosi

CalcioWeb

Il presidente del Messina, Pietro Sciotto, prova a ricucire i rapporti con la tifoseria organizzata che, come preannunciato nei giorni scorsi, ha disertato la prima partita casalinga contro il Potenza e continuerà a disertare tutte le gare al Franco Scoglio in segno di protesta contro Sciotto stesso.

Il presidente lancia un appello quindi alla tifoseria invitandola a sospendere ogni forma di protesta nell’interesse esclusivo della squadra e manifesta la disponibilità ad incontrare i rappresentati dei club alla presenza del sindaco Federico Basile.

L’appello di Sciotto ai tifosi

“Sono consapevole di avere commesso degli errori, sempre in buona fede e per il troppo amore per il nostro amato Messina; comprendo lo stato d’animo della tifoseria e sono sinceramente dispiaciuto per la situazione di conflittualità che si è creata.

Ritengo, però, che in questo momento sia necessario ed opportuno lavorare tutti insieme per il bene della squadra che sta dando il massimo per regalare soddisfazioni ai propri tifosi. Proprio per tale motivo, manifesto la disponibilità a sedermi intorno a un tavolo con una delegazione dei club organizzati alla presenza del sindaco Federico Basile, garante di tutti i messinesi, per un confronto costruttivo.

Pertanto, nell’interesse della squadra, lancio un appello a tutti i club di sospendere ogni forma di protesta per fare preparare al meglio i ragazzi in vista della trasferta di Cerignola“.