Milan, Fonseca carica l’ambiente: “Scudetto? Quasi. E sul mercato…”

“Le sensazioni sono state molto positive, sin dal primo giorno. Oggi anche più positive. I giocatori sono arrivati in tempi diversi, ma quello che posso dire è che siamo pronti, la squadra è pronta per iniziare il campionato con fiducia totale, sentimenti positivi e grande ambizione.

Vogliamo già giocare domani con la nostra identità, mostrandola subito ai tifosi. Era difficile immaginare di avere queste sensazioni con sole cinque settimane di lavoro, non mi aspettavo che i giocatori prendessero subito le nostre idee. Sono molto molto soddisfatto e molto molto fiducioso per domani“. Grande entusiasmo e sensazioni positive alla vigilia dell’esordio in Serie A per Paulo Fonseca, neo allenatore del Milan.

In conferenza stampa, il tecnico portoghese aggiunge: “è presto per dire se sia il gruppo più forte che abbia mai allenato, ma è molto forte. Non cambio ciò che ho detto alla prima conferenza: noi siamo qui per vincere. Ogni giorno che passa ho più fiducia in questo. Non ho altra forma di vedere le cose: siamo qui per lottare per lo Scudetto“.

Calciomercato Milan: le indicazioni di Fonseca

“Con l’arrivo di Fofana il mercato è chiuso in quanto ad arrivi. Aspettiamo che superi le visite mediche ma sono molto soddisfatto del suo acquisto“, spiega Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Serie A. “Dobbiamo far uscire alcuni giocatori, perché ora siamo tanti e non è facile lavorare con tanti giocatori“, aggiunge il tecnico portoghese.

Milan da Scudetto?

In ottica Scudetto, Fonseca non si nasconde: “L’Inter è la squadra da battere? “È chiaro a tutti: hanno vinto chiaramente lo Scudetto l’anno scorso. Poi ci sono tante squadre che hanno il nostro stesso obiettivo. Il Napoli e l’Atalanta, anche la Juventus può lottare. Noi crediamo e vogliamo lottare con l’Inter. Loro sono forti, hanno confermato gli stessi giocatori e lo stesso allenatore, è una squadra fortissima. Poi noi crediamo molto nelle nostre ambizioni. Non voglio dire che nella corsa scudetto partiamo dal primo posto, ma siamo vicini al primo posto“.