Caso al Milan, gesto di Leao contro i tifosi: la versione dell’attaccante | FOTO e VIDEO

Il Milan è già in crisi. La squadra di Fonseca è reduce dalla brutta sconfitta contro il Parma e in due partite ha conquistato appena un punto. Il tecnico è finito nel mirino in particolar modo per la disastrosa fase difensiva.

In casa rossonera è scoppiato anche il caso Leao. Le telecamere hanno ‘pizzicato’ il portoghese portarsi il dito alla bocca come a zittire i propri tifosi.

La versione di Leao

“Il gesto non è mai stato e non sarà mai per la Curva Sud, perché loro mi hanno sempre sostenuto nei momenti più difficili. Probabilmente sono gli unici veri tifosi che ci accompagnano nei momenti difficili. Il gesto è andato a un tifoso specifico che nel momento in cui stavamo perdendo ha fatto un commento negativo, nessun giocatore del Milan entra in campo per giocare male apposta.

Onoriamo questa maglia dall’inizio alla fine di ogni partita. Continuerò a rischiare come ho sempre rischiato, questo è ciò che mi rende diverso, non cambierò il mio modo di giocare perché ho rischiato, la partita di ieri è passata e sono concentrato sulla prossima battaglia. Curva Sud, sempre con voi”, si legge sui social.

