Milan, Ibrahimovic striglia la squadra: cosa è successo dopo il ko di Parma

Secondo passo falso in due gare per il Milan, dopo il 2-2 contro il Torino arriva il ko per 2-1 a Parma e Fonseca è già sulla graticola con un grande nome pronto a subentrare in corsa. I discorsi per un cambio in panchina sono ancora prematuri ma, a proposito di discorsi, c’è chi ha parlato nel post partita e si è fatto sentire forte e chiaro. Il riferimento è a Zlatan Ibrahimovic e al retroscena descritto da “La Gazzetta dello Sport” dopo il ko del Milan a Parma.

Ibra, voce della proprietà rossonera, ha mostrato il proprio malcontento per l’inizio della stagione facendo un discorso alla squadra. La strigliata è arrivata pur senza alzare i toni, il succo del discorso è stato che dal mercato sono arrivati rinforzi di qualità e personalità, ora sta alla squadra metterci la motivazione che serve per vincere.

Questione di testa, motivazione, orgoglio. Secondo Ibrahimovic sono questi i tre punti cardine che al Milan sono mancati sabato sera. Ibrahimovic ha chiesto un cambio di rotta. Non devono più manifestarsi le reazioni di Leao (sdraiato a terra sconsolato dopo l’errore che ha portato al 2-1 del Parma) eTheo Hernandez (braccia larghe, quasi a dire che sia colpa degli altri).

Due a caso (non proprio), per sottolineare un problema comune a tutta la rosa: questione di testa, il Milan deve rialzarla subito.