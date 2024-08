Milan, pressing del Barcellona: l’annuncio di Furlani sul futuro di Leao

CalcioWeb

Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante esterno per completare il reparto avanzato. Non solo Chiesa della Juventus, il club blaugrana ha messo nel mirino Rafael Leao, attaccante del Milan. Il calciatore, però, è stato dichiarato incedibile.

“È possibile che Rafa Leao giochi al Barcellona in questa stagione? No. Zero possibilità”. Leao resterà al Milan? “Sicuramente, al 100%”. Così l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani al microfono del ‘Chiringuito’ all’uscita da centro sportivo rossonero.