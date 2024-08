Venti giorni fa erano innamorati, oggi si lasciano: pioggia di commenti sotto le foto di Morata e Campello

CalcioWeb

“Ma come caz** è possibile che dopo neanche un mese da ste foto vi siete separati? Siete due attori pazzeschi“. Questo è uno dei commenti che appare sotto una delle ultime foto di Alvaro Morata e Alice Campello che oggi hanno annunciato di essersi lasciati. La coppia, insieme da 8 anni e con 4 figli, ha sorpreso tutti, fan compresi.

Appena 20 giorni fa una foto ritraeva i due in vacanza, con il bomber del Milan che prendeva in braccio la compagna, felici e sorridenti. La didascalia recitava: “l’amore della mia vita“. Amore concluso neanche 3 settimane più tardi. “Questo dimostra che su Instagram nulla è come sembra“, aggiunge un utente.

Morata sembrava essere tornato in Italia proprio per agevolare la vita privata della moglie (italiana). I due hanno festeggiato insieme la vittoria degli Europei e sui social si sono dimostrati sempre molto dolci, uniti e affiatati. Evidentemente, invece, le crepe nascoste, lontano da like commenti, hanno portato alla rottura. “La falsità di questa gente è impressionante“, la chiosa di un follower.