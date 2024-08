Mussolini contro Angela Carini: “le donne vorrebbero essere come Imane Khelif”

CalcioWeb

Alessandra Mussolini vorrebbe essere come Imane Khelif. L’ex europarlamentare rivolge una critica ad Angela Carini dopo aver abbandonato il match di boxe contro l’atleta algerina intersex durante le Olimpiadi di Parigi 2024.

“La donna non piange e si ritira, ma combatte e vince”, scrive la Mussolini in un post su X abbinando gli hashtag #Kehlif #OlympicGamesParis2024 #Parigi2024. “Sai quante donne in tante circostanze di pericolo vorrebbero essere come l’atleta algerina, me compresa” conclude la Mussolini.