Napoli, il Chelsea si muove per Osimhen! La cifra proposta: situazione caldissima sul gong del mercato

Ultimi giorni di calciomercato piuttosto frenetici in casa Napoli. Romelu Lukaku è atteso in serata in città, Scott McTominay arriverà domani e Victor Osimhen potrebbe presto partire. Sì, lo sappiamo, la partenza di Osimhen è attesa da mesi ma l’attaccante nigeriano continua ad occupare il suo posto rifiutando offerte che non soddisfano le sue intenzioni.

Osimhen ha detto no all’Arabia Saudita, vuole il PSG, ma i francesi sono titubanti. In questo scenario il Chelsea, forte dell’affare Lukaku con il Napoli, è pronto a formulare la prima offerta ufficiale. A riportarlo è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. A 3 giorni dalla chiusura del calciomercato, il Napoli non può tirare sul prezzo più di tanto. La clausola da 130 milioni di euro è un miraggio, lo standard è rappresentato dai 70 milioni dell’Al Alhy.

L’offerta del Chelsea dovrebbe raggiungere i 70-80 milioni bonus compresi. Una proposta che permetterebbe al Napoli di fare cassa e rientrare di una parte delle ingenti spese fatte sul mercato e soprattutto di dirottare buona parte dei 10 milioni di ingaggio su Lukaku. Certo, ammesso che Osimhen dia l’ok…