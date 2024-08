Napoli, finalmente Lukaku! I dettagli dell’accordo con il Chelsea

CalcioWeb

Si è finalmente sbloccata la trattativa per il passaggio di Romelu Lukaku al Napoli. In attesa di definire la situazione Osimhem, il club azzurro ha deciso di chiudere l’affare per l’arrivo dell’attaccante belga, tanto desiderato dall’allenatore Conte.

Il Napoli e il Chelsea hanno raggiunto l’accordo di calciomercato sulla base di 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita. La proposta è stata accettata dai Blues e la fumata bianca è imminente. Il calciatore aveva raggiunto da tempo l’accordo con il Napoli. L’ex Inter sarà presto a disposizione del suo nuovo (vecchio) allenatore.