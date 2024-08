Olimpiadi, l’altro medagliere: non solo i quarti posti, l’Italia prima in un’altra classifica

CalcioWeb

Le Olimpiadi di Parigi 2024 continuano a regalare grandi soddisfazioni all’Italia. La giornata di sabato 3 agosto ha già regalato una grande emozione agli azzurri: Marta Maggetti si è regalata la medaglia d’oro nel windsurf. Sono già sei le medaglie più preziose per l’Italia, 18 in totale dall’inizio della competizione.

Come già anticipato in un articolo pubblicato da CalcioWeb, l’Italia ha sfiorato tante altre medaglie. Gli azzurri hanno conquistato più medaglie di ‘legno’ di tutti, addirittura 12 contro le 9 di Canada e Gran Bretagna. Poi Cina, USA, Francia, Paesi Bassi, Germania, Australia e Spagna.

Italia prima in un’altra classifica

Gli azzurri guidano anche un’altra speciale classifica: quella dei quinti posti. Sono ben 11 quelli conquistati dall’Italia, seguita dalla Germania con 10, poi gli USA e la Francia con 8 e la coppia Canada-Gran Bretagna con 7. La graduatoria dei sesti posti, invece, è dominata dalla Cina con 11 mentre per l’Italia sono appena 4.

Si tratta di una classifica con poco valore per il risultato finale e per il medagliere ma il quadro per l’Italia è comunque clamoroso. In parte rappresenta anche un indice di rimpianti e sotto questo punto di vista l’Italia ha sfiorato troppe volte il podio, sfuggito per pochissimo.

La classifica dei quarti posti

Italia 12 Canada 9 Gran Bretagna 9 Cina 8 USA 7 Francia 6 Paesi Bassi 6 Germania 5 Australia 5 Spagna 5

La classifica dei quinti posti

Italia 11 Germania 10 USA 8 Francia 8 Canada 7 Gran Bretagna 7 Cina 5 Spagna 5 Australia 5 Paesi Bassi 3