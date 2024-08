Olimpiadi, la belga Vermeylen dopo aver nuotato nella Senna: rivelazioni disgustose

CalcioWeb

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono state caratterizzate da tante polemiche e un argomento di discussione è stato quello della Senna. Le acque inquinate hanno condizionato il programma delle gare e gli atleti sono sempre più preoccupati per la sicurezza personale.

L’atleta belga Jolien Vermeylen ha svelato qualche dettaglio di troppo a VTM: “ho bevuto molta acqua, quindi sapremo domani se sono malata o no. Non ha il sapore della Coca-Cola o della Sprite, ovviamente. Nuotando sotto il ponte, ho sentito e visto cose a cui non dovremmo pensare troppo. La Senna è sporca da cent’anni, quindi non possono dire che la sicurezza degli atleti è una priorità. Sono tutte sciocchezze”, sono state le parole dell’atleta.