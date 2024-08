Olimpiadi, la cerimonia di chiusura: l’Italia con Fiamingo e Paltrinieri | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Le Olimpiadi di Parigi sono ufficialmente andate in archivio. Il medagliere è stato conquistato dagli USA grazie alla vittoria in finale della squadra femminile di basket contro i padroni di casa della Francia. L’Italia ha chiuso al 9° posto con 40 medaglie: è stato eguagliato il percorso di Tokyo 2020 con due ori in più.

Alla cerimonia di chiusura dei Giochi di Parigi 2024 hanno sfilato allo Stade de France la delegazione azzurra capitanata da Rosella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, scelti dal Coni come portabandiera azzurri. Poi è andata in scena la premiazione della maratona femminile con il presidente del Cio Thomas Bach e il presidente dell’atletica mondiale Sebastian Coe. In alto la FOTOGALLERY con le immagine della cerimonia di chiusura.

Grazie ad Arianna Bridi abbiamo un’inquadratura sui nostri portabandiera!!

E comunque abbiamo puntato anche sulla bellezza perché Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo fanno la loro bella figura!#GIOCHIOLIMPICI #Paris2024 #ClosingCeremony pic.twitter.com/furoUrfQjg — levernissage (@7princ_8) August 11, 2024