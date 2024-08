CalcioWeb

Sfuma una medaglia probabile per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’infortunio accusato in semifinale, persa contro l’azero Magomedov, non consente a Vito Dell’Aquila di battersi per la medaglia di bronzo nel taekwondo.

Il campione di Tokyo 2020, si apprende, ha dato forfait e non combatterà per il podio. Una brutta notizia per tutto l’ambiente italiano a Parigi,