Olimpiadi, la delusione di Tamberi: “ho dato tutto allo sport, questo non me lo meritavo”

Gianmarco Tamberi è deluso dopo l’eliminazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: la gara dell’atleta azzurro è stata nettamente condizionata dai problemi fisici.

“Mi spiace da morire. Nonostante tutto quello che mi è successo mi ero convinto nella mia testa che poteva succedere qualche cosa. Cerco solo di stare tranquillo adesso e di non pensare a quanto è successo in questi giorni perché non lo meritavo”. Così al microfono di Rai Sport Gianmarco Tamberi dopo la finale del salto in alto chiusa all’undicesimo posto con 2,22, dopo essere stato colpito nella notte da una colica renale.

“Era la gara che sentivo come quella della vita -aggiunge il 32enne marchigiano-. Io volevo continuare a lottare, ero qui, pronto, con la solita fame purtroppo mancava tutto il resto. Ci ho provato con tutte le mie forze anche per l’affetto e il calore unico di tutti gli italiani, che ringrazio di cuore”.