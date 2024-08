Olimpiadi, l’Italia di pallanuoto vince ancora: il Settebello batte il Montenegro ai rigori

CalcioWeb

Qualche distrazione che ha rischiato di essere fatale ma, per fortuna, non lo è stata. L’Italia di pallanuoto continua a vincere nel suo percorso alle Olimpiadi di Parigi 2024 e lo fa battendo il Montenegro ai rigori. Gli azzurri del Settebello, dopo aver chiuso 8-8 i tempi regolamentari, la spuntano al tiro libero per 11-9 e mantengono la testa del girone.

Il tabellino di Italia-Montenegro 8-8 (11-9 ai rigori)

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 2, Velotto, Gianazza 1, Fondelli 1, Condemi, Renzuto Iodice, Echenique 2, Presciutti 1, Bruni, Di Somma, Iocchi Gratta , Nicosia.

All. Campagna

Montenegro: Lazovic, Mrsic, Perkovic, Vujovic 1, Macic, Popadic 3, Vidovic, Durdic, D. Radovic 1, Spaic, Matkovic 2, V. Radovic 1, Tesanovic.

All. Gojkovic