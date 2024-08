Olimpiadi, l’Italvolley femminile nella storia! E’ medaglia d’oro, USA dominata in finale

CalcioWeb

Una finale pazzesca e in generale un percorso incredibile alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’Italvolley femminile conquista l’oro dopo una finale dominata contro gli USA e mai in discussione.

La squadra di Julio Velasco fa percorso netto e compie l’impresa di vincere la medaglia d’oro nella pallavolo femminile ai Giochi di Parigi. Le azzurre non hanno dato scampo agli Stati Uniti, vittoriosi nel maschile per il bronzo sulla squadra di De Giorgi, con un 3-0 senza storia 25-18, 25-20, 25-18 in un’ora e 13 minuti di gioco.

Le azzurre si abbracciano in campo con la Paris Arena Sud che applaude al ritmo di ‘Sarà perchè ti amo’. E’ il primo oro Olimpico nella storia della pallavolo femminile alle Olimpiadi.