Olimpiadi, Khelif e Lin Yu Ting: “Iba non è in grado”, l’attacco del Cio

Mark Adams, portavoce del Cio, in conferenza stampa al Media Center ha risposto al duro attacco da parte di Kremlev, presidente della Federazione internazionale di boxe, sulla questione legata ai casi di Khelif e Lin ai Giochi di Parigi.

“La boxe ha disperatamente bisogno di una nuova Federazione internazionale, se mai ci volessero altre prove che l’Iba non è in grado di gestire il pugilato basta vedere il video di questa incresciosa conferenza stampa organizzata dall’Iba”.

“Il pugilato è uno sport importante a livello sociale e ha bisogno di una Federazione internazionale che possa rappresentarlo in modo adeguato, ne abbiamo disperatamente bisogno –continua Adams-. Ci sono stati già dei problemi a Tokyo, speriamo che le Federazioni nazionali che adesso stanno comunicando fra di loro riescano a istituire un ente in grado di rappresentare questo sport, specialmente in vista di Los Angeles. Il pugilato deve organizzarsi in modo autonomo e lo deve fare prima dei prossimi Giochi”.