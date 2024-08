Olimpiadi, Michael Olise devastato: il gesto con la medaglia non passa inosservato | FOTO

CalcioWeb

La Spagna ha vinto l’oro nel calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024 ma la finalissima con la Francia è stata caratterizzata dalla reazione di Michael Olise.

Il calciatore della nazionale olimpica francese si è rifiutato di tenere al collo la medaglia d’argento vinta dai francesi. Dopo averla ricevuta l’ha messa in tasca e così è rimasto sul palco insieme ai suoi compagni senza il trofeo appena vinto. Olise era sconvolto per l’esito della partita. Una sconfitta cocente maturata ai supplementari dove la Spagna si è imposta per 5-3.